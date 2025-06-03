ua en ru
Вт, 03 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Трампа иссякает терпение по поводу войны между Россией и Украиной, - посол

Вторник 03 июня 2025 11:01
UA EN RU
У Трампа иссякает терпение по поводу войны между Россией и Украиной, - посол Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В посольстве заявили, что Турция играет роль в переговорах по завершению войны. Однако у Трампа "иссякает" терпение.

Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Global.

По словам дипломата, Турция сыграла "уникальную" роль в переговорах, состоявшихся в Стамбуле, ведь имеет традиционно тесные связи как с Москвой, так и с Киевом.

Именно это, отметил Баррак, позволяет ей оставаться надежным посредником в диалоге между сторонами.

"Турция имеет традиционное сотрудничество как с Россией, так и с Украиной, что позволяет им наладить важный диалог", - сказал он.

Также Баррак подчеркнул, что Турция остается важным союзником НАТО, но в то же время сохраняет более широкое влияние в регионе - в частности в Сирии, а также в контексте мирных инициатив по Украине.

Отдельно он упомянул о личных отношениях между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом.

По словам Баррака, эти связи могут стать основой для укрепления партнерства между странами.

Также, он добавил, что терпение Трампа относительно войны между Россией и Украиной "исчерпывается".

Возможен выход США из переговоров

Напомним, что США рассмотрят возможность отказа от переговорных усилий по миру, если Россия примет неправильное решение и продолжит войну.

Представитель США подчеркнул, что Америка поддержит мирный процесс, если РФ и Украина действительно заинтересованы в мире. В частности, США будут сотрудничать и с обеими странами, и с ЕС, и с ООН. Сотрудничество будет иметь целью достичь мира, начиная с прекращения огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Турция Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Жертва в Чернигове, разрушения в Одессе и Харькове: все о последствиях ночной атаки дронов
Жертва в Чернигове, разрушения в Одессе и Харькове: все о последствиях ночной атаки дронов
DAILY
Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар