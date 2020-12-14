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Трампа та керівництво Білого дома збираються першими вакцинувати від COVID-19

Автор: Даша Харченко

Чинному президенту США Дональду Трампу та віцепрезидента Майку Пенсу разом з іншим співробітниками Білого дому запропонують одними з першими вакцинуватись від коронавірусу. Вакцинація керівництва США може тривати до 10 днів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трампу запропонують вакцину попри на те, що він вже перехворів на коронавірус.

"Вакцину запропонують керівникам, які виконують життєво важливі для країни функції у всіх трьох гілках влади. Можливо, їм почнуть робити щеплення з понеділка", - повідомили виданню джерела в уряді.

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Нагадаємо, керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань схвалило використання в США вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer.

Як повідомляло РБК-Україна, першою в світі вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech зареєструвала Великобританія.

Крім того, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що глобальна ініціатива COVAX отримала майже 1 млрд доз вакцини від коронавірусу. У механізмі в цей час для отримання вакцини беруть участь 189 країн.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампвакцина от коронавируса