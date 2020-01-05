Трамп наказав убити Сулеймані всупереч даними розвідки

Президент США Дональд Трамп наказав вбити іранського генерала Касема Сулеймані всупереч даними розвідки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Джерела в адміністрації США кажуть, що розвідслужби прийшли до висновку, що передбачувані атаки на американських військових не були неминучі.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї не схвалив плани воєначальника з яких-небудь дій проти США і попросив Сулеймані приїхати в Тегеран для подальших консультацій; прохання було викладене щонайменше за тиждень до загибелі генерала.



Як заявило джерело NYT, що надійшли 30 грудня розвіддані про ситуацію на Близькому Сході показали, що ситуація в регіоні нормальна, а в поїздках Сулеймані і його підрозділу "Аль-Кудс" в Сирію, Ліван та Ірак немає нічого незвичайного.

За словами джерел, за більш жорстку політику по відношенню до Ірану виступали держсекретар США Майк Помпео і віце-президент Майк Пенс, однак представники Пентагону були здивовані рішенням Трампа піти на радикальний варіант, який передбачав ліквідацію Сулеймані.

Раніше державний секретар США Майк Помпео застеріг Іран від дій у відповідь на ліквідацію генерала Касема Сулеймані в Багдаді.

Нагадаємо, за наказом Трампа військові США завдали удару біля аэрорта в Ірані по автоколоні іранського генерала Касема Сулеймані. Він загинув. Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один у світі".