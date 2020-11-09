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У Трампа спростували повідомлення про заклик визнати поразку

Вашингтон, Понеділок 09 листопада 2020 03:16
У Трампа спростували повідомлення про заклик визнати поразку
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Повідомлення про те, що оточення президента США Дональда Трампа закликало його визнати свою поразку на виборах, не відповідає дійсності. Про це заявив радник передвиборчої кампанії глави Білого дому Джейсон Міллер.

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що до такого рішення Трампа схиляють його зять і радник Джаред Кушнер, а також дружина Меланія.

Радник передвиборчої кампанії також назвав фейком інформацію CNN про позиції Меланії Трамп.

"Ця історія не відповідає дійсності. Враховуючи невизначені результати виборів у кількох штатах і серйозні порушення при голосуванні та відсутність прозорості в інших, Джаред порадив Дональду Трампу використовувати всі доступні засоби правового захисту для забезпечення точності голосування", - написав у Twitter Міллер.

Зі свого боку, перша леді зробила в Twitter запис, в якому закликала забезпечити на виборах чесний підрахунок голосів.

"Американці заслуговують чесних виборів. Кожен законний, а не незаконний, голос повинен бути зарахований. Ми повинні захистити нашу демократію за допомогою повної прозорості", - написала вона.

Нагадаємо, 7 листопада лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Крім того, стали відомі імена можливих претендентів на посади в адміністрації Джо Байдена.

Додамо, що Республіканська партія штату Аризона і Республіканський національний комітет подали позов до суду округу Мерикоп через голосування в штаті Аризона.

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