Трампа "очень разочаровали" убийства во время переговоров о перемирии, - Госдеп

У Брюс спросили, может ли "добросовестный диалог" между РФ и Украиной, к которому США призывали Москву, идти параллельно с военным наступлением. На это она ответила: "Очевидно, мы это выясним".

"Опять же, мы будем - мы судим - и я думаю, что президент (Трамп, - ред.) уже вынес свой приговор Путину, исходя из того, что его явно очень разочаровало убийство гражданских лиц во время переговоров о перемирии", - сказала спикер.

При этом Тэмми Брюс отметила, что США, вероятно, придется принимать решения по переговорам с учетом развития событий в будущем.

"И это - это суждение, которое вынесут лидеры этой страны - лидеры, откровенно говоря, свободного мира - о том, возможно ли это или нет, и я думаю, что в этом случае мы будем вынуждены принимать решения по мере развития событий", - заявила она.