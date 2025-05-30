Трампа "очень разочаровали" убийства во время переговоров о перемирии, - Госдеп
Президента США Дональда Трампа разочаровали действия российского диктатора Владимира Путина. Речь идет об обстрелах Украины во время переговоров о перемирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственного департамента США Тэмми Брюс на брифинге.
У Брюс спросили, может ли "добросовестный диалог" между РФ и Украиной, к которому США призывали Москву, идти параллельно с военным наступлением. На это она ответила: "Очевидно, мы это выясним".
"Опять же, мы будем - мы судим - и я думаю, что президент (Трамп, - ред.) уже вынес свой приговор Путину, исходя из того, что его явно очень разочаровало убийство гражданских лиц во время переговоров о перемирии", - сказала спикер.
При этом Тэмми Брюс отметила, что США, вероятно, придется принимать решения по переговорам с учетом развития событий в будущем.
"И это - это суждение, которое вынесут лидеры этой страны - лидеры, откровенно говоря, свободного мира - о том, возможно ли это или нет, и я думаю, что в этом случае мы будем вынуждены принимать решения по мере развития событий", - заявила она.
Российский "меморандум" и новые переговоры
После переговоров в Стамбуле Кремль заявил о подготовке так называемого "меморандума", в котором Москва пообещала изложить свое видение прекращения огня.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ предлагает Украине второй раунд переговоров 2 июня, снова в Стамбуле. Именно там россияне хотят официально представить свой документ.
Украина, со своей стороны, уже передала России собственные предложения. Глава МИД Андрей Сибига призвал Кремль не тянуть время и прислать "меморандум" еще до понедельника.
Впрочем, в Москве заявили, что требование Украины "неконструктивно", и снова заговорили о переговорах.
Больше о "меморандуме" РФ и что известно о новых переговорах - в материале РБК-Украина.
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