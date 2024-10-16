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Трамп заявил, что штаты могут отменить "слишком жесткие" законы об абортах

Фото: экс-президент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что некоторые штаты, ограничивающие право на аборт, действуют "слишком жестко", и эти меры следует отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Это будет переделано. Они собираются, вы собираетесь, вы в конечном итоге получите голосование народа. Они слишком жесткие, слишком жесткие. И их будут переделывать, потому что в этих штатах уже есть движение", — сказал Трамп во вторник на собрании муниципалитета в Камминге, штат Джорджия.

Кандидат от республиканцев не уточнил, о каких штатах он говорит, но привел Огайо в качестве примера штата, возглавляемого Республиканской партией, который проголосовал за расширение прав на аборт в ходе недавнего голосования.

Напомним, Трамп имеет небольшое преимущество над Харрис по числу избирателей, голосующих досрочно в колеблющихся штатах. Это является многообещающим знаком для республиканцев.

Трамп давно выделялся готовностью высмеивать политических оппонентов. Но чем ближе выборы, тем чаще он ощущает это же оружие против самого себя.

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