Трамп заявил, что штаты могут отменить "слишком жесткие" законы об абортах
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что некоторые штаты, ограничивающие право на аборт, действуют "слишком жестко", и эти меры следует отменить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Это будет переделано. Они собираются, вы собираетесь, вы в конечном итоге получите голосование народа. Они слишком жесткие, слишком жесткие. И их будут переделывать, потому что в этих штатах уже есть движение", — сказал Трамп во вторник на собрании муниципалитета в Камминге, штат Джорджия.
Кандидат от республиканцев не уточнил, о каких штатах он говорит, но привел Огайо в качестве примера штата, возглавляемого Республиканской партией, который проголосовал за расширение прав на аборт в ходе недавнего голосования.
Напомним, Трамп имеет небольшое преимущество над Харрис по числу избирателей, голосующих досрочно в колеблющихся штатах. Это является многообещающим знаком для республиканцев.
Трамп давно выделялся готовностью высмеивать политических оппонентов. Но чем ближе выборы, тем чаще он ощущает это же оружие против самого себя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.