Трамп заявив про можливе посилення рекомендацій по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральні правила соціального дистанціювання через коронавірус можуть бути посилені, а обмеження на поїздки в Китай і Європу залишаться в силі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Він також закликав американців допомогти в боротьбі з коронавірусом з допомогою жорстких заходів, які будуть діяти до кінця квітня.

Виступаючи перед журналістами у Білому домі, президент Трамп зазначив, що більше одного мільйона американців були перевірені на COVID-19.

"Вчора я оголосив, що ми будемо продовжувати дію принципів соціальної дистанції до кінця квітня. Це базується на моделюванні ситуації, яка показує, що пік смертності не настане протягом ще двох тижнів. То ж моделювання демонструє, що, неухильно дотримуючись цих рекомендацій, ми могли б врятувати мільйони життів. Рекомендації залишаться в силі і можуть бути трохи посилені", - зазначив президент США.

Трамп закликав всіх дотримуватися обмеження.

"Кожен з нас повинен зіграти свою роль у перемозі в цій війні. Кожен громадянин, родина і бізнес можуть грають роль у зупинці вірусу. Це наш загальний патріотичний обов'язок. У найближчі 30 днів настануть непрості часи, і це дуже важливі 30 днів", - сказав він.

Раніше Трамп заявляв, що пік смертності від коронавіруса в США швидше за все буде досягнутий протягом двох тижнів.

РБК-Україна писало, що Трамп оголосив про продовження обмежувальних заходів для боротьби з поширенням коронавіруса COVID-19 до 30 квітня.