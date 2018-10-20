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Трамп заявив, що вірить у версію випадкового вбивства Хашкаджі

Новини » Політика    20.10.2018 - 22:35
Фото: Джамаль Хашкаджі (скрін відео)
Фото: Джамаль Хашкаджі (скрін відео)

Трамп зауважив, що має питання до саудівського принца, який назвав вбивство журналіста "неприйнятним"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп, заявив, що вірить версії Саудівської Аравії про випадкове вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times.

Як повідомляється, на запитання, чи вважає Трамп пояснення Ер-Ріяда таким, що викликає довіру, Трамп відповів "так".Крім того, Трамп зауважив, що у нього є запитання до саудівського принца Мухаммеда, назвав вбивство журналіста "неприйнятним".

Зазначається, що американський президент також зачепив питання можливих санкцій проти Саудівської Аравії, проте висловив сподівання, що Конгрес не заблокує надходження Сполученим Штатам "мільярдів доларів" від продажу зброї саудитам. Перш ніж вживати заходи, Трамп хоче спершу поговорити із саудівським наслідним принцом.

У виданні підкреслили, що рішення Трампа прийняти версію убивства Саудівської Аравії іде в розріз із позицією американських спецслужб, які вважають, що Хашкаджі був убитий не випадково під час бійки, а сплановано за наказом високого рівня королівського суду Саудівської Аравії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Саудівської Аравії визнала смерть журналіста The Washington Post Джамаля Хашкаджі в консульстві країни в Стамбулі та відправила у відставку заступника глави розвідки.

Зазначимо, журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як вирушив у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі (Туреччина). Поліція припускала, що він був убитий на території консульства.

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