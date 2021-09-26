Трамп заявив, що від участі у виборах президента його утримає тільки хвороба

Колишній президент США Дональд Трамп розповів, що від президентських виборів 2024 року його може утримати тільки поганий стан здоров'я. Трампу 75 років, раніше він не раз натякав на можливу участь у наступних виборах, проте прямо про це не заявляв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Real America's Voice
При цьому колишній глава держави зазначив, що почувається добре.
"Це міг би бути нехороший дзвінок від лікаря або щось схоже. Таке теж буває. Просто не можу терпіти того, що роблять з нашою країною", - заявив Трамп.
Нагадаємо, Трамп програв вибори президента Джо Байдену в листопаді 2020 року. Після цього він тривалий час говорив про фальсифікацію виборів, але в підсумку пішов з посади в день інавгурації Байдена.