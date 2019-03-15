Трамп заявив, що США підтримують народ Нової Зеландії після теракту

Президент США висловив співчуття після "жахливої різанини в мечетях"

Из-за теракта в Новой Зеландии президент США Дональд Трамп выразил соболезнования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Трамп подчеркнул, что после чудовищной резни в мечетях погибли 49 невинных людей. Он добавил, что США поддержат Новую Зеландию во всем, что могут сделать.

"Я выражаю самые теплые соболезнования и наилучшие пожелания народу Новой Зеландии после ужасной резни в мечетях. 49 невинных людей так нелепо погибли, а многие получили серьезные ранения. США поддерживают Новую Зеландию во всем, что мы можем сделать. Боже, благослови всех!" - написал Трамп.

Ранее МИД Украины осудил теракт в Новой Зеландии, в результате которого погибли 49 человек.

РБК-Украина писало, что в деле о теракте в Новой Зеландии полиция задержала трех человек.

Полиция Новой Зеландии предъявила обвинение первому подозреваемому в теракте в Новой Зеландии, в результате которого погибли 49 человек, пострадали около 48 человек.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу в мечети города Крайстчерч на востоке Новой Зеландии. Стрелком был гражданин австралийского происхождения. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что беспрецедентное нападение, которое произошло сегодня в мечетях, является хорошо спланированным терактом.