ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Трамп заявив про небажання чекати нових виборів, щоб повернутися в Білий дім

Автор: Артур Родивилов

Дональд Трамп, виступаючи в суботу перед прихильниками в штаті Джорджія, заявив, що не хоче чекати наступних виборів, щоб повернути собі крісло в Білому домі. Він вкотре не визнав поразку на виборах.

Популярні новини

Про це повідомляє NBC News.

В ході свого виступу Трамп в черговий раз заявив про нібито численні випадки порушень і фальсифікацій на виборах.

"Ми також збираємося повернути владу над Палатою представників. Потім, у 2024 році, сподіваюся, мені не доведеться бути кандидатом, ми збираємося знову виграти Білий дім. Я не хочу чекати 2024 року. Я хочу повернутися на три тижні", - додав він.

Трамп знову розкритикував губернатора Джорджії Брайана Кемпа, якого до цього закликав скликати позачергове засідання місцевого законодавчого зібрання для обговорення підсумків виборів, а також забезпечити перевірку справжності підписів американців на виборчих бюлетенях.

Раніше кандидат від Демократичної партії Джо Байден зміцнив свою перемогу на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Перемогу Байдена затвердив американський штат Каліфорнія.

Мін'юст США заявив про відсутність значних порушень на виборах президента, які могли б свідчити про фальсифікацію результатів голосування. Водночас Трамп продовжує стверджувати протилежне.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дональд ТрампВибори в США