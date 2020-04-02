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Трамп заявив, що ізоляція через COVID-19 може призвести до зростання числа самогубств

Новини » В світі     02.04.2020 - 05:37
Трамп заявив, що ізоляція через COVID-19 може призвести до зростання числа самогубств
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За словами Трампа, США якнайшвидше мають повернутися до нормального життя

Умови жорсткої ізоляції в Сполучених Штатах через поширення коронавірусу COVID-19 можуть призвести до зростання кількості суїцидів, домашнього насильства, вживання наркотиків. Про це на брифінгу в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна.

Тому, за його словами, країна яконайшвидше повинна повернутися до нормального життя.

"Домашнє насильство збільшується. І вживання наркотиків теж", - заявив Трамп.

Він додав, що криза через коронавірус і, зокрема, втрата роботи і грошей призводять також до суїцидів.

"Ми хочемо відкритися настільки скоро, наскільки це можливо. Тоді я стану найщасливішою людиною", - заявив Трамп.

З тих же причин американський президент вважає складним введення тимчасової заборони на переміщення всередині країни.

"Нам потрібно повертатися до нормального життя. Нам треба знову починати рухатися, працювати... Припинення руху всередині країни і його відновлення є надто складним завданням", - резюмував Трамп.

Нагадаємо, коронавірусом заразилися майже 84 тис. жителів штату Нью-Йорк. У Китаї, з початку спалаху коронавірусу, було зафіксовано трохи більше 82 тис. випадків зараження.

За станом на 1 квітня в Штатах кількість заражених коронавірусом наблизилося до 200 тис. чоловік. Зазначимо, що про першу тисячу заражених у США повідомлялося всього 5 днів тому.

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