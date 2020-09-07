Трамп виступив за зупинку будівництва "Північного потоку-2" через отруєння Навального

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що підтримає зупинку реалізації російського проекту "Північний потік - 2" через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це Трамп заявив під час брифінгу.

Він підкреслив, що був першим, хто запропонував зупинити будівництво газопроводу.

"Звичайно, я підтримав би цю міру. Я був першим, хто підняв цю тему. Ви і не чули про "Північний потік - 2" до тих пір, поки я не підняв цю тему", - заявив він.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що готова зв'язати "Північний потік-2" з відповіддю Росії на отруєння Навального.

Крім того, раніше міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер не виключила введення санкцій проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

До цього претендент у лідери партії ХДС Фрідріх Мерц запропонував на два роки заморозити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, що Навального отруїли отрутою класу "Новачок". Міжнародне співтовариство вважає, що до нападу міг бути причетний Кремль, а деякі політичні сили в Німеччині виступили за введення санкцій проти "Північного потоку-2".