Трамп висунув кандидатуру на посаду нового заступника держсекретаря

Президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Стівена Бигана, який займає посаду спеціального представника Америки по Північній Кореї, на посаду заступника державного секретаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Повідомляється, що Бигану, після призначення на нову посаду, залишать повноваження щодо переговорів з КНДР про ядерне роззброєння, які він очолював.

На посаді він повинен замінити Джона Саллівана, якого Трамп висунув на посаду американського посла в Російській Федерації. Раніше на цю посаду планувався Стівен Биган.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що спеціальний радник президента США з європейським і російським питань Тім Моррісон найближчим часом покине свій пост.

Нагадаємо, переговори між США і КНДР про ядерне роззброєння зайшли в глухий кут у лютому цього року, після переговорів у В'єтнамі. У жовтні Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що для відновлення переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова США повинні відмовитися від ворожої політики по відношенню до КНДР.