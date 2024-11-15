Трамп выдвинул своих адвокатов на посты заместителя генпрокурора США и его помощника

Дональд Трамп определился, кто должен стать заместителем генерального прокурора и кто будет у него в помощниках. Ими станут непосредственно адвокаты избранного президента США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Трамп объявил в четверг, что кандидатом на должность заместителя генерального прокурора США стал Тодд Бланш, который представлял его в нескольких уголовных делах. CNN отмечает, что это вторая по значимости должность в американском Министерстве юстиции.

"Я рад объявить о том, что Тодд Бланш будет служить заместителем генерального прокурора в моей администрации", - сказал Трамп.

Теперь, после официального выдвижения кандидатуры Бланша на должность заместителя генпрокурора, его кандидатуру должен будет утвердить Сенат.

Издание добавило, что заместитель генерального прокурора Министерства юстиции отвечает за управление повседневными функциями министерства, а также консультирует генерального прокурора по политическими приоритетам и другим вопросам.

Чем известен Бланш

Тодд Бланш играл ключевую роль в командах защиты Трампа. Как в деле о тайных деньгах порнозвезде за молчание о связях, которое закончилось обвинительным приговором в начале этого года, так и в федеральном преследовании за секретные документы, которое было прекращено этим летом. Также Бланш участвовал в федеральном деле 6 января.

Известно, что Бланш несколько лет проработал федеральным прокурором, прежде чем около десяти лет назад занялся честной практикой. Когда в прошлом году Тодд взял Трампа в качестве клиента, он ушел из престижной нью-йоркской юридической фирмы Cadwalader, Wickersham & Taft, где он был партнером.

Еще один выбор Трампа

Помимо первого объявления о кандидате в Минюст, Трамп добавил, что выбирает Эмиля Бове на должность главного помощника заместителя генерального прокурора, то есть, Тодда Бланша.

Как пишет CNN, Бове был соруководителем отдела национальной безопасности в прокуратуре США по Южному округу Нью-Йорка.