Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским? СМИ выяснили, что произошло на самом деле

Президент США Дональд Трамп не говорил французскому президенту Эмманюэль Макрону уйти со встречи с их украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Что предшествовало

В минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, во время похорон Папы Римского.

В СМИ появилось видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон подходит к Трампу и Зеленскому перед их разговором. Также на видео видно, что сначала в зале базилики Святого Петра расставляют три стула.

Это и вызвало предположение о том, что Макрон также хотел участвовать в разговоре Трампа и Зеленского. Однако потом третий стул был убран.

Издание Sun проанализировало видео и якобы прочитало из губ, что Трамп сказал Макрону: "Ты здесь ни при чем, мне нужна твоя услуга: тебе не надо здесь быть".

Что произошло на самом деле

Как пишет Telegraph, их источник в Елисейском дворце опроверг заявления о том, что Трамп выгнал Макрона.

Насколько известно, во время разговора тет-а-тет Трамп начал разговор с Зеленским с того, что назвал "отвратительными" нападения России на гражданское население.

Источник, близкий к переговорам, сообщил, что сложилось впечатление, что Трамп "чувствует себя почти немного обожженным Путиным, который атаковал мирных жителей в Киеве", из-за чего "он выглядел немного глупо".

Хотя точный характер разговора можно интерпретировать по-разному, французские дипломатические источники дали понять, что кресло предназначалось для переводчика, а не для господина Макрона, и преуменьшили любую напряженность.

"Люди ломают голову над третьим креслом. Оно предназначалось для переводчика, но в конце концов превратилось в тет-а-тет", - сообщил источник The Telegraph.