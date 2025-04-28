Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским? СМИ выяснили, что произошло на самом деле
Президент США Дональд Трамп не говорил французскому президенту Эмманюэль Макрону уйти со встречи с их украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Что предшествовало
В минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, во время похорон Папы Римского.
В СМИ появилось видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон подходит к Трампу и Зеленскому перед их разговором. Также на видео видно, что сначала в зале базилики Святого Петра расставляют три стула.
Это и вызвало предположение о том, что Макрон также хотел участвовать в разговоре Трампа и Зеленского. Однако потом третий стул был убран.
Издание Sun проанализировало видео и якобы прочитало из губ, что Трамп сказал Макрону: "Ты здесь ни при чем, мне нужна твоя услуга: тебе не надо здесь быть".
Что произошло на самом деле
Как пишет Telegraph, их источник в Елисейском дворце опроверг заявления о том, что Трамп выгнал Макрона.
Насколько известно, во время разговора тет-а-тет Трамп начал разговор с Зеленским с того, что назвал "отвратительными" нападения России на гражданское население.
Источник, близкий к переговорам, сообщил, что сложилось впечатление, что Трамп "чувствует себя почти немного обожженным Путиным, который атаковал мирных жителей в Киеве", из-за чего "он выглядел немного глупо".
Хотя точный характер разговора можно интерпретировать по-разному, французские дипломатические источники дали понять, что кресло предназначалось для переводчика, а не для господина Макрона, и преуменьшили любую напряженность.
"Люди ломают голову над третьим креслом. Оно предназначалось для переводчика, но в конце концов превратилось в тет-а-тет", - сообщил источник The Telegraph.
В тот же день Трамп опубликовал сообщение в соцсетях, в котором заявил, что российский лидер Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны в Украине, затягивает время, и против России следует ввести банковские или "вторичные" санкции.
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