RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трамп отреагировал на смерть Навального, но в своем стиле

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Дональд Трамп впервые отреагировал на смерть российского оппозиционера Алексея Навального через 72 часа после поступившей информации, но не стал никого осуждать или выражать соболезнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Бывший президент США связал свои собственные юридические проблемы со смертью Навального. В пятницу, 16 февраля, Трампу было предписано выплатить штраф в размере 354,8 миллиона долларов в рамках решения суда по гражданскому делу о мошенничестве.

"Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. Это медленное, неуклонное развитие, когда крупные, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути к разрушению. Открытые границы, сфальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов уничтожают Америку. Мы - нация в упадке, нация-банкрот", - заявил он. 

Президент Джо Байден и оставшийся соперник Трампа на праймериз в президентской гонке 2024 года Никки Хейли напрямую возложили вину за смерть Навального на российского диктатора Владимира Путина.

В выходные Хейли отметила, что Трамп хранит молчание по поводу смерти Навального, и призвала бывшего президента "ответить, считает ли он Путина ответственным за смерть Навального".

Смерть Алексея Навального

16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения.

Позже в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Официальные причины смерти Навального до сих пор не названы. Рассматриваются два варианта. РосСМИ вероятной причиной назвали отрыв тромба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиНавальный