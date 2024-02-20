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Трамп отреагировал на смерть Навального, но в своем стиле

Вторник 20 февраля 2024 08:33
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Трамп отреагировал на смерть Навального, но в своем стиле Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Дональд Трамп впервые отреагировал на смерть российского оппозиционера Алексея Навального через 72 часа после поступившей информации, но не стал никого осуждать или выражать соболезнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Бывший президент США связал свои собственные юридические проблемы со смертью Навального. В пятницу, 16 февраля, Трампу было предписано выплатить штраф в размере 354,8 миллиона долларов в рамках решения суда по гражданскому делу о мошенничестве.

"Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. Это медленное, неуклонное развитие, когда крупные, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути к разрушению. Открытые границы, сфальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов уничтожают Америку. Мы - нация в упадке, нация-банкрот", - заявил он.

Президент Джо Байден и оставшийся соперник Трампа на праймериз в президентской гонке 2024 года Никки Хейли напрямую возложили вину за смерть Навального на российского диктатора Владимира Путина.

В выходные Хейли отметила, что Трамп хранит молчание по поводу смерти Навального, и призвала бывшего президента "ответить, считает ли он Путина ответственным за смерть Навального".

Смерть Алексея Навального

16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения.

Позже в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Официальные причины смерти Навального до сих пор не названы. Рассматриваются два варианта. РосСМИ вероятной причиной назвали отрыв тромба.

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Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки Навальный
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