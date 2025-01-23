Трамп издал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди

Кроме данного громкого убийства, должны быть открыты файлы и относительно гибели других известных личностей в те годы, в частности об убийстве лидера движения за гражданские права, баптистского пастора и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга.

"Спустя более 50 лет после убийства президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего федеральное правительство не обнародовало для общественности все свои записи, связанные с этими событиями", - говорится в указе Трампа.

Американский президент добавил, что их семьи и народ США "заслуживают прозрачности и правды".

"В национальных интересах наконец безотлагательно обнародовать все записи, связанные с этими убийствами", - сказал Трамп.

В распоряжении говорится о том, что в течение 45 дней с даты издания данного приказа Директор национальной разведки и Генеральный прокурор Штатов вместе с помощником президента по вопросам национальной безопасности и советником главы правительства пересмотрят документы, связанные с убийством сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего, и должны "представить президенту план полного обнародования этих записей".

Раскрытие документов об убийстве Кеннеди

Как сообщалось ранее, еще во время своей первой президентской каденции Трамп поручил в 2017 году ведомствам внести правки в определенные файлы, в частности рассекретить данные о деле об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которое произошло 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). Тогда в базе Национального управления архивов и документации были впервые опубликованы 2891 документ, связанный с этим громким убийством.

При этом Трамп по просьбе исполнительных органов и ведомств США решил временно не публиковать некоторые документы из секретного архива, которые могут нанести ущерб национальной безопасности страны.

Стоит также отметить, что в октябре 2017-го истекал 25-летний срок секретности архива документов об убийстве Кеннеди.

Добавим, накануне инаугурации, 20 января, Трамп пообещал раскрыть для общественности тайные документы об убийствах президента Джона Ф. Кеннеди и пастора, доктора Мартина Лютера Кинга.

Проект РБК-Украина Styler недавно подробно писал, кто такой Мартин Лютер Кинг, и почему Трамп говорит о нем.