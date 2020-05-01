Трамп впевнений, що коронавірус виник в лабораторії у Китаї

Президент США Дональд Трамп заявив про наявність у нього інформації, яка підтверджує, що джерелом коронавірусу COVID-19 стала лабораторія в Китаї в Уханьському інституті вірусології. Про це він повідомив на брифінгу в Білому домі, передає РБК-Україна.

При цьому Трамп відмовився відмовився розкривати подробиці, пославшись на конфіденційність.

"Він (коронавірус, - ред.) прийшов з Китаю, і це неприйнятно. Ми зараз з'ясовуємо, як це сталося. Ми повинні отримати відповідь, і він визначить, як я буду ставитися до Китаю", − сказав він.

Трамп зазначив, що Пекін не міг зупинити поширення COVID-19, або не став цього робити.

"Я б сказав, що він (вірус, - ред.), ймовірно, вийшов з-під контролю", - сказав він.

Нагадаємо, спецслужби США прийшли до висновку, що новий коронавірус COVID-19 не був виведений штучно або генетично модифікований.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа доручила спецслужбам встановити можливе приховування фактів про коронавірус з боку Китаю або ВООЗ.

Також РБК-Україна писало, що США, найбільш постраждала від коронавірусу країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем епідемії. Мова йде і про введення санкцій, і про розрив економічних зв'язків, що цілком вкладається у філософію правління Трампа.