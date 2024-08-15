Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор о прекращении огня в Газе, - СМИ

По словам двух американских источников, политики обсуждали соглашение об освобождении заложников в Газе и прекращении огня.

Один из источников сообщил, что звонок Трампа был направлен на то, чтобы побудить Нетаньяху заключить сделку. Однако он подчеркнул, что не знает, действительно ли бывший президент сказал Нетаньяху именно это.

Как пишет Axios, офис Нетаньяху не опроверг факт звонка, в то время как предвыборный штаб Трампа отказался от комментариев.

Звонок состоялся за день до возобновления переговоров в четверг в Дохе. Некоторые официальные лица рассматривают их, как последний возможный шанс в ближайшем времени заключить соглашение о прекращении боевых действий в Газе и освободить заложников, которые были захвачены во время нападения на Израиль, что собственно, спровоцировало войну.