Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор о прекращении огня в Газе, - СМИ
В среду, 14 августа, кандидат в президенты США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Axios.
По словам двух американских источников, политики обсуждали соглашение об освобождении заложников в Газе и прекращении огня.
Один из источников сообщил, что звонок Трампа был направлен на то, чтобы побудить Нетаньяху заключить сделку. Однако он подчеркнул, что не знает, действительно ли бывший президент сказал Нетаньяху именно это.
Как пишет Axios, офис Нетаньяху не опроверг факт звонка, в то время как предвыборный штаб Трампа отказался от комментариев.
Звонок состоялся за день до возобновления переговоров в четверг в Дохе. Некоторые официальные лица рассматривают их, как последний возможный шанс в ближайшем времени заключить соглашение о прекращении боевых действий в Газе и освободить заложников, которые были захвачены во время нападения на Израиль, что собственно, спровоцировало войну.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Отметим, что недавно после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукры, ситуация на Ближнем Востоке обострилась. Иран обвинил убийствах Израиль, но страна никак не прокомментировала свою причастность к этому. При этом, признала ее в комментарии представителям США.
В то же время, новый лидер ХАМАС Яхья Синвар через посредников сообщил Израилю о желании провести переговоры для прекращения огня. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов заключить соглашение, однако израильские службы безопасности относятся к таким заявлениям скептически.
Тем временем все больше американских чиновников заявляют, что Израиль добился всего, чего мог добиться в военном отношении в Газе. В частности, продолжающиеся бомбардировки Израилем Газы лишь увеличивают риски для мирного населения а вероятность дальнейшего ослабления ХАМАС уменьшилась. Отмечается, что израильские войска серьезно отбросили ХАМАС, но они никогда не смогут полностью уничтожить группировку.
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