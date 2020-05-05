Трамп: США за деякий час повідомлять деталі походження COVID-19

Трамп заявив, що ці деталі будуть "дуже певними"
Сполучені Штати Америки за деякий час повідомлять деталі походження коронавірусу COVID-19. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Reuters.
За його словами, головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі дасть свідчення перед колегією в Сенаті. Він також додав, що Китай повинен був повідомити США про коронавірус, і зазначив, що не обговорював ще дане питання з головою КНР Сі Цзіньпіном.
"Протягом деякого періоду часу США будуть повідомляти вельми певно про походження вірусу", - додав Трамп.
Відзначимо, до цього Трамп заявляв, що Китай після появи коронавірусу "зробив жахливу помилку" і намагався її приховати. Він також розкритикував той факт, що Пекін не заборонив своїм громадянам покидаться країну під час спалаху COVID-19.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім заборонив членам своєї робочої групи по коронавірусу COVID-19 свідчити в Конгресі США.
Сьогодні стало відомо, що американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестування експериментальної вакцини проти коронавірусу на людях. Учасниками першого етапу стануть здорові люди у віці від 18 до 55 років.