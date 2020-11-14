Трамп сказав, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в США

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що американська вакцина від коронавірусу стане доступною для всього населення Штатів у квітні 2021 року. Вакцину розробляє компанія Pfizer.

Про це повідомляє Reuters.



За його словами, дозвіл на екстрене використання препарату PFE.N, який розробляє Pfizer, буде отримано "найближчим часом".



Трамп зазначив, що, як тільки вакцина буде доступна, її поставлять у всі штати, за винятком Нью-Йорка, де губернатор Ендрю Куомо вирішив відкласти це питання.



Раніше РБК-Україна писало, що вакцина від COVID-19 американської компанії Pfizer не надійде в продаж найближчим часом. Крім того, що вона повинна отримати дозвіл регулюючих органів, доступність широкому колу осіб буде обмежена через спеціальні умови зберігання.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що вакцина фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech ефективна в більш ніж 90% випадків. Вона успішно проходить третю фазу клінічних випробувань.

Раніше також повідомлялося, що Єврокомісія закупить 300 млн доз вакцини Pfizer від коронавірусу, Британія - ще 50 млн.