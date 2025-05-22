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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп шокировал лидеров ЕС резким заявлением о войне в Украине, - BILD

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После разговора с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп шокировал европейских лидеров. Он неожиданно заявил, что больше не будет требовать от России перемирия и не будет вводить новых санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

По данным издания, после беседы с Путиным во время закрытого телефонного разговора между Дональдом Трампом и лидерами ЕС президент США неожиданно заявил о резком изменении своей политики в отношении войны в Украине.

Источники в правительстве Германии сообщили изданию, что Трамп больше не требует от Москвы 30-дневного перемирия, а также не намерен вводить новые санкции, хотя ранее обещал это европейским союзникам.

BILD пишет, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие участники разговора были ошеломлены заявлением Трампа.

Анонимные источники сообщили, что он, в частности, сказал, что "Россия и Украина теперь будут искать решение между собой".

Один из собеседников BILD отметил, что в этот момент "все затаили дыхание" и никто даже не решился уточнить, означает ли это полный выход США из поддержки Украины.

По словам источников, Мерц постарался смягчить эффект от заявления Трампа и предложил провести техническую встречу представителей сторон для подготовки возможных мирных переговоров. Как известно, Трамп на это согласился, что позволило избежать немедленного разрыва координации между США и Европой.

Однако в Берлине опасаются, что Трамп может в любой момент пересмотреть свои позиции. Издание пишет, что полный отказ Вашингтона от участия в конфликте и снятие американских санкций с России, по оценкам аналитиков, может нанести серьезный удар по Украине.

Трамп позвонил Путину по телефону

Напомним, что в понедельник, 19 мая Трамп имел телефонный звонок с российским диктатором.

Более подробная информация о разговоре Трампа с Путиным доступна в материале РБК-Украина.

Сразу после звонка Трампа Путину состоялась телефонная конференция, к которой присоединились украинский президент Владимир Зеленский и еще пять европейских лидеров.

Заметим, что Axios узнало, что Трамп сказал Зеленскому и лидерам ЕС после разговора с Путиным.

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