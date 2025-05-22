Трамп шокировал лидеров ЕС резким заявлением о войне в Украине, - BILD

По данным издания, после беседы с Путиным во время закрытого телефонного разговора между Дональдом Трампом и лидерами ЕС президент США неожиданно заявил о резком изменении своей политики в отношении войны в Украине.

Источники в правительстве Германии сообщили изданию, что Трамп больше не требует от Москвы 30-дневного перемирия, а также не намерен вводить новые санкции, хотя ранее обещал это европейским союзникам.

BILD пишет, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие участники разговора были ошеломлены заявлением Трампа.

Анонимные источники сообщили, что он, в частности, сказал, что "Россия и Украина теперь будут искать решение между собой".

Один из собеседников BILD отметил, что в этот момент "все затаили дыхание" и никто даже не решился уточнить, означает ли это полный выход США из поддержки Украины.

По словам источников, Мерц постарался смягчить эффект от заявления Трампа и предложил провести техническую встречу представителей сторон для подготовки возможных мирных переговоров. Как известно, Трамп на это согласился, что позволило избежать немедленного разрыва координации между США и Европой.

Однако в Берлине опасаются, что Трамп может в любой момент пересмотреть свои позиции. Издание пишет, что полный отказ Вашингтона от участия в конфликте и снятие американских санкций с России, по оценкам аналитиков, может нанести серьезный удар по Украине.