Трамп назвав смерть журналіста в консульстві Саудівської Аравії неприйнятною

Фото: Дональд Трамп (kremlin.ru)

Американський президент прокоментував оприлюднену Саудівською Аравією інформацію про смерть Джамаля Хашоггі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що вірить поясненню загибелі журналіста Джамаля Хашоггі, яке дала Саудівська Аравія, але вважає сам випадок неприйнятним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він також прокоментував арешти, проведені в Саудівській Аравії в рамках розслідування зникнення журналіста Washington Post.

"Я думаю, що це хороший перший крок, це великий крок. Це дуже багато людей, багато людей, і я думаю, що це чудовий перший крок. Саудівська Аравія була нашим великим союзником. Те, що сталося, неприйнятно", - сказав він.

Водночас Трамп вважає, що надані сьогодні владою Саудівської Аравії дані заслуговують на довіру і пообіцяв обговорити їх з нею, зазначивши, що до розслідування залучені також треті особи.

Нагадаємо,19 жовтня влада Саудівської Аравії визнала смерть журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі в консульстві країни в Стамбулі та відправила у відставку заступника голови своєї розвідки. За версією Саудівської Аравії, між Хашоггі та людьми в консульстві виник конфлікт, який призвів до смерті журналіста.

Також повідомили, що у справі про зникнення журналіста затримано 18 громадян Саудівської Аравії.