Трамп о разговоре с Путиным: мы достигли значительного прогресса, но это "кровавая баня"

Разговор Трампа с Путиным и Зеленским

Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом с последним он общался дважды. Сначала он позвонил украинскому лидеру, после этого переговорил с диктатором и впоследствии снова вышел на связь с Зеленским.

После телефонных переговоров глава Белого дома заявил, что Россия и Украина должны начать переговоры о прекращении боевых действий и завершении вооруженного противостояния.

Также Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с Путиным как имевший "прогресс". И подтвердил мнение, что российский диктатор якобы хочет мира с Украиной.

Больше подробностей о содержании телефонного разговора Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.

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