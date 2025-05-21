Трамп о разговоре с Путиным: мы достигли значительного прогресса, но это "кровавая баня"

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о "значительном прогрессе" по завершению войны в Украине после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся 19 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

"Я думаю, что мы достигли значительного прогресса, но это "кровавая баня"... Это не наши солдаты. Это Украина и это Россия. Но если мы можем спасти 5 000 душ, мы это сделаем. Мы достаточно хорошо это умеем. Но это очень плохая ситуация", - сказал Трамп.

Американский президент напомнил, что позавчера говорил с Путиным два с половиной часа.

Разговор Трампа с Путиным и Зеленским

Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом с последним он общался дважды. Сначала он позвонил украинскому лидеру, после этого переговорил с диктатором и впоследствии снова вышел на связь с Зеленским.

После телефонных переговоров глава Белого дома заявил, что Россия и Украина должны начать переговоры о прекращении боевых действий и завершении вооруженного противостояния.

Также Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с Путиным как имевший "прогресс". И подтвердил мнение, что российский диктатор якобы хочет мира с Украиной.

Больше подробностей о содержании телефонного разговора Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.

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