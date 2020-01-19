Трамп розповів подробиці вбивства Сулеймані

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів докладно вбивства іранського генерала Кассема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп під час вечері для спонсорів Республіканської партії заявив, що Сулеймані "говорив погані речі про США, і саме це призвело до рішення американського президента віддати наказ його вбити.

При цьому Трамп не говорив про "неминучої загрози", яка призвела до його рішення вбити Сулеймані. Замість цього він описав вбитого іранського генерала як "відомого терориста", який перебував у списку Сполучених Штатів.

Американський президент детально описав спостереження за тим, як Сулеймані прибув в міжнародний аеропорт Багдада, де його зустрів командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мугандіс.

За словами Трампа, санкціонований їм удар дозволив взяти "два за ціною одного".

Крім того, президент Сполучених Штатів повідомив, що під час операції говорив з військовими чиновниками, які спостерігали за ударом з "камер, які знаходяться в небі".

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".

У відповідь Іран 9 січня провів атаку на американські бази в Іраку. В ніч з 7 на 8 січня 2020 Корпус вартових ісламської революції обстріляв бази США в Іраку. Іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.