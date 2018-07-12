Трамп розказав про зобов'язання США перед НАТО

Американський президент заявив, що зобов'язання США перед НАТО залишаються дуже сильними

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що зобов'язання США перед НАТО "залишаються дуже сильними". Про це Трамп заявив після екстренної сесії НАТО, повідомляє АР.

Так, за його словами, зобов'язання США щодо НАТО "залишаються дуже сильними".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті НАТО в Брюсселі лідери країн-учасниць проводять екстрену сесію після заяв президента США Дональда Трампа про необхідність підвищити витрати на оборону.

Так, раніше президент США Дональд Трамп закликав лідерів країн НАТО підвищити витрати на оборону до 4% валового внутрішнього продукту (ВВП).

"Протягом багатьох років президенти безуспішно намагалися змусити Німеччину та інші багаті країни НАТО платити більше за свою захист від Росії. Вони сплачують лише невелику частину. США платять десятки мільярдів доларів - занадто багато, щоб субсидувати Європу, і втрачають багато на торгівлі", - зазначив Трамп.

Він також розкритикував Німеччину за виплату мільярдів Росії, від якої Берлін намагається захиститися.

"Додатково до всього, Німеччина почала платити Росії, країні, від якої вони хочуть захиститися, мільярди доларів за їх енергетичні потреби з нового трубопроводу з Росії. Неприпустимо! Всі країни НАТО мають виконати свої зобов'язання в розмірі 2%, і в кінцевому підсумку це повинно скласти 4%", - додав Трамп.