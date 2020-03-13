Трамп проведе прес-конференцію через коронавірус

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

В ході брифінгу Дональд Трамп може запровадити надзвичайний стан в США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у п'ятницю, 13 березня, проведе прес-конференцію на тему коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського президента в Twitter.

Брифінг Дональда Трампа відбудеться в 21:00 за київським часом.

В той самий час, видання Bloomberg повідомляє, що в ході прес-конференції президент США може ввести надзвичайний стан у Штатах через поширення нового коронавірусу COVID-19. Однак, офіційного рішення про це поки немає.

Також видання зазначає, що надзвичайний стан допоможе Трампу залучити додаткове фінансування для протидії поширенню вірусу на території країни.

З 1960-х років надзвичайний стан у США оголошували всього кілька разів, з яких тільки два стосувалися спалахів хвороб: у 2000 році тодішній президент Білл Клінтон оголосив надзвичайний стан у штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі через вірус лихоманки Західного Нілу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням коронавірусу 8,3 млрд доларів. Ще 12 млрд доларів для боротьби з наслідками пандемії пообіцяв виділити Світовий банк.