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Трамп прокоментував інформацію про отруєння Навального "Новічком"

США, Субота 05 вересня 2020 06:29
Трамп прокоментував інформацію про отруєння Навального "Новічком"
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував інформацію про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок". Трамп сказав, що поки що немає чітких доказів, але він дуже розсердиться, якщо ця інформація підтвердиться.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Я точно не знаю, що сталося. Ситуація мені здається трагічною. Це жахливо. Цього не повинно було статися. У нас ще немає чітких доказів, але ми подивимося уважніше. Я буду дуже злий, якщо ця інформація підтвердиться", - сказав президент США.

Трохи пізніше Трамп все таки зазначив, що інформація про отруєння Навального "Новічком" може бути правдою.

"Судячи з того, що говорить Німеччина, це так. В такому випадку ми повинні дуже серйозно до цього ставитися", - заявив він.

При цьому Трамп не уточнив, чи вживуть США якісь заходи у відповідь на отруєння Навального.

Нагадаємо, 20 серпня 2020 року Навальний вилетів з Томська до Москви, на борту йому стало зле, і літак екстрено посадили в Омську. У лікарні він впав у кому. Його представники заявляли, що в день вильоту він нічого не їв, а тільки випив чай в аеропорту Томська.

Після переведення до клініки "Шаріте" в Берліні німецькі токсикологи визначили, що його отруїли "Новічком".

За даними Spiegel, сліди "Новічка" знайшли в організмі та на речах Навального.

НАТО у зв'язку з отруєнням Навального вимагало від Росії розкрити програму виробництва бойового речовини "Новічок.

Як писало РБК-Україна, США можуть запровадити санкції проти Росії через отруєння Навального.

Зазначимо, "Новічок" був використаний в березні 2018 року у Великій Британії проти колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки. Це призвело до вислання 150 російських дипломатів з країн НАТО.

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Новини України В світі НавальныйотруєнняДональд Трамп
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