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Трамп прогнозує зростання смертності від коронавірусу у США

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 01:48
Трамп прогнозує зростання смертності від коронавірусу у США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

У Білому домі прогнозують пік захворюваності через тиждень

В США протягом наступних трьох тижнів слід очікувати великого числа смертей від коронавірусу. Про це на брифінгу в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.

При цьому він закликав ЗМІ не поширювати чутки про коронавірус і не сіяти паніку серед населення.

"Ми це переживемо, але цього тижня і наступного тижня буде багато смертей. Дуже важливо, щоб деякі ЗМІ припинили розповсюджувати брехливі чутки і породжувати страх і навіть паніку в суспільстві. Я міг би назвати їх, але це все ті ж. Я думаю, вони просто женуться за рейтингами", - сказав Трамп.

За словами координатора Білого дому по боротьбі з поширенням коронавірусу Дебори Біркс, кількість заражених COVID-19 в Детройті, Нью-Йорку і штаті Луїзіана може досягти піку через тиждень.

"Ми оцінюємо стан як в міських районах, так і в сільській місцевості. Згідно з прогнозами, пік в цих гарячих точках може бути досягнутий протягом шести-семи днів", - сказала вона.

За словами Біркс, якщо профілактичні заходи в Нью-Йорку, то кількість випадків зараження почне знижуватися, але зменшення кількості смертей відбудеться пізніше.

Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу COVID-19 в США становить 8100 осіб.

Також РБК-Україна писало, що ввечері 4 квітня кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 60 тисяч.

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