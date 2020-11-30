Трамп закликав управління щодо медикаментів швидко затвердити вакцину Moderna

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що компанія Moderna подає заявку на реєстрацію її вакцини від коронавірусу. Американський лідер розраховує, що вакцина Moderna буде затверджена якомога швидше.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Трамп закликав Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) якомога швидше розглянути заявку американської компанії Moderna.

"FDA повинне діяти швидко! Операція Warp Speed стала великим чудом сучасності", - написав він у соцмережі.

Нагадаємо, сьогодні американська компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу ефективна на 100% під час складного перебігу захворювання на COVID-19. Компанія сьогодні ж збиралася подати заявку на реєстрацію вакцини в США.

Також РБК-Україна писало, що вакцинація від коронавірусу у США може початися вже до Різдва. У грудні можуть зареєструвати вакцини компаній Pfizer і Moderna.

Додамо, за прогнозами ВООЗ, щоб зупинити пандемію COVID-19, необхідно вакцинувати 60-70% населення планети.