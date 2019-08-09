Трамп закликав Францію не втручатися у відносини США з Іраном

Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

Президент США підкреслив, що ніхто не може представляти Сполучені Штати, крім них самих

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Францію не втручатися в політику США у відносинах з Іраном, посилаючи йому "суперечливі сигнали". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа Twitter.

"У Ірану серйозні фінансові проблеми. Вони відчайдушно хочуть поговорити з США, але їм дають змішані сигнали від усіх тих, хто претендує на те, щоб представляти нас, включаючи президента Франції Макрона", - написав Трамп

Він нагадав, що ніхто не може представляти Сполучені Штати, крім них самих.

"Я знаю, що у Еммануеля добрі наміри, як і у всіх інших, але ніхто не може говорити за Сполучені Штати, крім самих Сполучених Штатів. Ніхто не уповноважений представляти нас яким-небудь чином!" - підкреслив президент Сполучених Штатів.

Раніше з'явилася інформація, що в кінці липня президенти Франції Емманюель Макрон та Ірану Хасан Рухани провели телефонні переговори, в ході яких Макрон запросив іранського президента на саміт "Групи семи" у Францію для зустрічі з Дональдом Трампом. У Франції дану інформацію спростували.

Нагадаємо, 6 серпня президент Ірану Хасан Рухани в черговий раз заявив, що якщо Сполучені Штати Америки хочуть вести переговори з Іраном, вони повинні зняти всі санкції.