США прискорять розробку вакцини від коронавіруса, - Трамп

іце-президент США Майк Пенс призначив координатора Білого дому по боротьбі з поширенням коронавіруса. Нею стала Деббі Біркс, яка до цього займалася боротьбою з епідемією ВІЛ/СНІД.

Крім того, американські Центри з контролю і профілактики захворювань попереджають про можливості пандемії коронавіруса. Голова міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Ейлворд зазначив, що

за словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара, розробка вакцини від нового коронавіруса буде завершена в Сполучених Штатах через рік.