Трамп прищепився від коронавірусу ще в січні, - ЗМІ

Якою саме вакциною прищепився екс-президент не уточнюється. До його останнього дня роботи на посаді глави держави, 20 січня, в США були схвалені препарати від Moderna і Pfizer.

Нагадаємо, головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі заявив, що хотів би зробити щеплення вакциною від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson. Однак закликав американців зробити щеплення будь-якою з трьох схвалених у США вакцин.

Як повідомляло РБК-Україна, німецькі землі Саксонія, Баварія і Тюрінгія запропонували допомогу Чехії в боротьбі з коронавірусом. Вони передадуть вакцини.