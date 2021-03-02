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Трамп прищепився від коронавірусу ще в січні, - ЗМІ

Новость на русском → США, Вівторок 02 березня 2021 03:37
Трамп прищепився від коронавірусу ще в січні, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Даша Харченко

Екс-президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія зробили щеплення від коронавірусу ще в січні, бувши главою держави. Дональд і Меланія в жовтні 2020 року перехворіли на коронавірус.

Про це розповів радник Трампа, передає Axios.

Якою саме вакциною прищепився екс-президент не уточнюється. До його останнього дня роботи на посаді глави держави, 20 січня, в США були схвалені препарати від Moderna і Pfizer.

Нагадаємо, головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі заявив, що хотів би зробити щеплення вакциною від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson. Однак закликав американців зробити щеплення будь-якою з трьох схвалених у США вакцин.

Як повідомляло РБК-Україна, німецькі землі Саксонія, Баварія і Тюрінгія запропонували допомогу Чехії в боротьбі з коронавірусом. Вони передадуть вакцини.

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Новини України В світі Сполучені Штати Америки Вакцина Дональд Трамп вакцина від коронавірусу
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