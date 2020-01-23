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Трамп першим з президентів США прийме участь в марші проти абортів

Новини » Політика     23.01.2020 - 15:26
Трамп першим з президентів США прийме участь в марші проти абортів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Такі акції відбуваються щороку на знак протесту проти рішення Верховного суду від 1973 року

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 24 січня, візьме участь у "Марші за життя", учасники якого виступають проти абортів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаюяись на Twitter прес-секретаря глави Білого дому Стефані Грішем.

Такі акції відбуваються щороку на знак протесту проти рішення Верховного суду від 1973 року про законність абортів.

Додамо, що у багатьох штатах США місцева влада ухвалила заборону на аборти.

Додамо, раніше президент США Дональд Трамп запропонував заборонити аборти на пізніх термінах вагітності. Зокрема, Трамп закликав Конгрес прийняти закон про заборону абортів на пізніх термінах вагітності, пославшись на розбіжності з цього питання в штатах Нью-Йорк і Вірджинія. Ця тема вже тривалий час викликає суперечки в американській політиці.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що не підтримує ідею заборони на аборти.

"Я вважаю, що аборт людина обирає сама, будь ласка. Я вважаю, що забороняти не можна", - сказав він.

Раніше у Варшаві (Польща) проводили акцію протесту проти посилення закону про аборти.

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