Трамп представив план виходу США з коронавірусного карантину

Президент США Дональд Трамп 16 квітня представив план поетапного зняття карантину в країні, введеного через поширення коронавірусу. Про це він повідомив на прес-конференції в Білому домі, передає РБК-Україна.

За словами Трампа, припинення всього суспільного життя на національному рівні не може бути довгостроковим рішенням, і країна готова до "відкриття".

"Моя адміністрація публікує нові рекомендації на федеральному рівні, які дозволять губернаторам вжити поетапні та вибіркові заходи щодо відкриття їхніх штатів", - заявив він.

Насамперед буде знята частина обмежень з тих районів країни, де нові випадки зараження коронавірусною інфекцією не реєструвалися за останні сім днів. Це, за словами американського президента, 30% території США. Там обмеження, на його думку, можуть бути зняті вже "завтра".

Трамп зазначив, що губернатори зможуть приймати рішення про зняття обмежень самостійно.

"Якщо їм потрібно залишатися закритими, ми дозволимо їм зробити це. Якщо вони вважають, що настав час знову відкритися, ми надамо їм свободу для виконання цього завдання", - сказав він.

За словами президента, США повинні повернутися до нормального життя у три етапи з різними сценаріями зняття обмежень в різних штатах.

Перший етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів та інших громадських місць. При цьому повинні зберігатися заходи щодо соціального дистанціювання. У громадських місцях людям необхідно буде перебувати на максимальних відстанях одне від одного і не збиратися в компанії більше десяти осіб.

Також громадянам США запропонують відмовитися від поїздок, які не є необхідними. На цьому етапі навчальні заклади залишаться закритими і збережеться заборона на відвідування літніх людей. Лкарі зможуть проводити планові операції.

На другому етапі відкриються навчальні заклади і буде дозволено збиратися групами до 50 осіб. Будуть також можна необов'язкові поїздки.

На третьому етапі скасують обмеження для вразливих груп населення при дотриманні норм соціального дистанціювання. Відновити роботу зможуть всі установи.

Також Трамп повідомив про відновлення спортивних заходів у США. Спочатку матчі будуть проводити при порожніх трибунах, потім почнуть пускати обмежена кількість людей і лише після усунення загрози коронавіруса стадіони заповняться повністю.

Нагадаємо, смертність у штаті Нью-Йорк, де зафіксовано найвищий у світі рівень зараження коронавірусом, знижується третій день поспіль

Раніше губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо заявляв, що пік смертності у штаті вже пройдений.