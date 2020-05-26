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Трамп припустив, що від коронавірусу в США могли померти до 2 млн людей

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 23:16
Трамп припустив, що від коронавірусу в США могли померти до 2 млн людей
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Він наголосив, що США вчасно закрили в'їзд з Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що без заходів, які вжила його адміністрація кількість померлих від коронавірусу американців могла б сягнути 2 млн осіб. Це у 15-20 разів вище наявного показника.

Про це Трамп повідовив в своєму Twitter.

Зокрема, американський лідер заявив, що більшому розповсюдженню коронавірусу завадило вчасне закриття в'їзду з Китаю до США.

"Попри всіх політиканів, якби я не діяв добре та вчасно, ми би втратили від півтора до двох мільйонів осіб, а зараз здається, що ця цифра становитиме понад 100 000. Це у 15-20 разів більше, ніж ми втратимо. Я закрив в'їзд із Китаю дуже швидко!", - написав Трамп.

Президент США наголосив, що діяв дуже швидко і приймав правильні рішення.

"Чимало тих, хто зараз скаржиться, тоді вважали, що я дію надто швидко, наприклад, божевільна Ненсі! (спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, - ред.)", - додав Трамп.

Раніше Трамп підписав документ, яким США заборонили в'їжджати на територію країни іноземцям які побували в Бразилії.

РБК-Україна писало, що Китай закликав США припинити витрачати час на політичні аспекти пандемії коронавірусу та працювати з Китаєм для боротьби з нею.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиКоронавірус
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