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Трамп запропонував заборонити аборти на пізніх термінах

Трамп закликав Конгрес поставити крапку в спірній темі

Президент США Дональд Трамп предлагает запретить аборты на поздних сроках беременности. Об этом он заявил в ходе ежегодного обращения к Конгрессу, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.  

В частности, Трамп призвал Конгресс принять закон о запрете абортов на поздних сроках беременности, сославшись на разногласия по данному вопросу в штатах Нью-Йорк и Вирджиния. Эта тема уже долгое время вызывает споры в американской политике.

"Чтобы защитить достоинство каждого человека, я прошу Конгресс принять закон, запрещающий прерывание беременности на более поздних сроках…Давайте работать вместе, чтобы сформировать культуру, которая дорожит невинной жизнью. Давайте подтвердим основную истину: все дети - рожденные и нерожденные - созданы по святому образу Божьему", - заявил Трамп.

Отметим, в последние годы противники абортов все чаще ставят вопрос, ощущает ли плод боль при аборте. Медицинское мнение по данному вопросу не является определенным.

Напомним, в январе 2017 года Трамп запретил финансирование иностранных организаций, которые распространяют информацию об абортах во время консультаций женщин.

После избрания в ноябре 2016 года он подтвердил, что будет выступать против абортов, однако подчеркнул, что не имеет ничего против однополых браков.

 

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