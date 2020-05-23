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Трамп пожертвував квартальну зарплату на розробку ліків від коронавірусу

Новини » Коронавірус     23.05.2020 - 02:20
Трамп пожертвував квартальну зарплату на розробку ліків від коронавірусу
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Раніше Трамп пожертвував на боротьбу з пандемією свою зарплату за IV квартал 2019 року

Президент США Дональд Трамп перерахував свою зарплату за I квартал 2020 року міністерству охорони здоров'я і соціальних служб країни. Кошти в розмірі 100 тисяч доларів підуть на розробку ліків проти коронавірусу COVID-19.

Про це на брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Кейлі Макінені, передає Fox News.

За її словами,Трамп хоче вшанувати пам'ять людей, загиблих від COVID-19.

Відзначається, що на початку березня президент США також пожертвував міністерству охорони здоров'я свою зарплату за IV квартал 2019 року на боротьбу з пандемією.

Після перемоги на виборах в 2016 році Трамп відмовився від зарплати президента, яка складає 400 тис. доларів на рік. Однак за законом її необхідно виплачувати і президент оголосив, що має намір віддавати її на благодійність. Раніше він перераховував свою зарплату міністерствам внутрішньої безпеки, у справах ветеранів і транспорту, а також департаменту освіти і Національному інституту боротьби з алкоголізмом.

Зазначимо, що за даними університету Джонса Хопкінса в США зафіксували понад 1,59 мільйона випадків зараження коронавірусом, померли 95 847 осіб.

Нагадаємо, американська біотехнологічна компанія Moderna опублікувала перші результати випробувань вакцини від коронавірусу на людях.

Також РБК-Україна повідомляло, що британська фармацевтична компанія AstraZeneca отримала від США понад 1 млрд доларів на розробку вакцини від коронавірусу.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Дональд ТрампКоронавірус
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