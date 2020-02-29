Трамп повторно висунув Реткліффа на пост глави Нацрозвідки

Президент США Дональд Трамп заявив, що висуває конгресмена-республіканця Джона Реткліффа на посаду директора Національної розвідки. Про це він написав у Twitter.

Зазначимо, глава Білого дому вже другий раз номінує Реткліффа для заняття цієї посади.

"Я б і раніше зробив це, але Джон хотів почекати, поки не буде готовий звіт генерального інспектора" Мін'юсту США. Джон - непересічна людина видатного таланту", - написав Трамп.

Нагадаємо, вперше Трамп номінував Реткліффа на посаду директора Національної розвідки в липні 2019 року. Однак через кілька днів Трамп зняв його кандидатуру. За його словами, таке рішення було ухвалене через нібито "нечесне" ставлення ЗМІ.

Тоді медіа звернули увагу на те, що Реткліфф прикрасив свої професійні досягнення та висловили побоювання, що він не має необхідної кваліфікації для заняття цієї посади.

Американський лідер розповів, що після розмови Реткліфф вирішив залишитися в Конгресі. Він додав, що незабаром оголосить ім'я нового кандидата на посаду директора Національної розвідки США.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 серпня Трамп повідомив про призначення виконуючим обов'язки директора Національної розвідки Жозефа Магуайра.