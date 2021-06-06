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Трамп зажадав від Китаю 10 трильйонів доларів через пандемію COVID-19 по всьому світу

Автор: Наталья Скороход

Екс-президент США Дональд Трамп вимагає від Китаю 10 трильйонів доларів через пандемію коронавірусу. Він зажадав компенсацій від Китаю для всього світу.

Про це повідомляти Spiegel.

Таку заяву Трамп зробив під час свого виступу на Республіканському конгресі в Грінвіллі.

Зазначимо, що походження коронавірусу досі розслідують у США. Цим займається американська розвідка.

Раніше ВООЗ заявила про те, що походження коронавірусу у китайській лабораторії не виключається.

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