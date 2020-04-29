Трамп доручив спецслужбам з'ясувати, чи приховали Китай та ВООЗ інформацію про COVID-19

Адміністрація американського президента Дональда Трампа наказала спецслужбам встановити, чи був факт приховування пандемії коронавірусу Китаєм та Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

За даними видання, минулого тижня до розвідувального управління Міноборони США і ЦРУ були спрямовані "спеціальні інструкції" щодо пошуку інформації про найперші випадки спалаху вірусу.

Зокрема, Білий дім наказав спецслужбам дослідити всі повідомлення про випадки зараження, супутникові знімки та інші дані, щоб встановити, чи приховували Китай та ВООЗ інформацію про пандемію.

Раніше, під час традиційної прес-конференції Трамп заявив, що "ми проводимо дуже серйозні розслідування", ймовірно, маючи на увазі саме розслідування спецслужб.

У рамках цієї задачі спецслужбам було вказано визначити, чи знає ВООЗ про дві дослідні лабораторії по вивченню коронавірусів у китайському місті Ухань, де вперше була виявлена інфекція.

Держсекретар США Майк Помпео неодноразово виступав із заявами, в яких звинувачував Китай у приховуванні інформації про походження вірусу. Американська розвідка також заявляла про можливе приховування Китаєм реальних масштабів пандемії на початковому етапі, що могло призвести до глобального поширення коронавірусу.

"Як сказав президент, Сполучені Штати ретельно розслідують це питання. Розуміння походження вірусу важливо, щоб допомогти світу відреагувати на цю пандемію, а також для інформування про зусилля швидкого реагування на майбутні спалахи інфекційних захворювань", - заявив офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі.

ЦРУ та офіс директора Національної розвідки відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка США перевіряє версію про витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Крім того, на ізраїльському телебаченні заявили, що США попереджали союзників про коронавірус ще в листопаді.

Як повідомляло РБК-Україна, вважається, що коронавірус вперше виник на рибному ринку в Ухані. Першим хворим на коронавірус була продавщиця креветок на місцевому ринку морепродуктів. За даними комітету з охорони здоров'я Уханя, до 31 грудня 2019 року в першій групі заражених було 27 осіб, 24 з яких мали контакти з ринком морепродуктів.