Трамп сравнил войну Путина против Украины с дракой детей: "Дайте им побороться"

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия похожи на двух детей, которым нужно дать побороться прежде чем разборонить.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Во время разговора Трамп допустил, что возможно придется позволить Украине и России "немного поссориться", прежде чем заключать мирное соглашение, и предположил, что он может быть готов ввести новые санкции против обеих стран, если решит, что конфликт не закончится.

"Вы иногда видите, как двое маленьких детей дерутся как сумасшедшие. Они ненавидят друг друга и дерутся в парке. И вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разнимали. Иногда лучше дать им побороться некоторое время, а потом разнять их", - сказал Трамп.

По его словам, он привел эту аналогию российскому диктатору Владимиру Путину во время вчерашнего разговора.

"Я сказал: "Господин президент, возможно, вам придется продолжать бороться и много страдать, потому что обе стороны страдают, прежде чем вы сможете их разборонить, прежде чем они смогут быть разборонены". Но это довольно известная аналогия. У вас есть двое детей, они дерутся, дерутся, дерутся. Иногда вы позволяете им побороться немного", - заявил президент США.

Он считает, что между Украиной и Россией "много вражды" и ему необходимо с этим справиться.

Разговор Трампа с Путиным

Напомним, вчера Трамп повел телефонный разговор с Путиным. По итогам переговоров Трамп написал, что глава Кремля очень решительно предупредил, что ему "придется ответить" на атаки украинских дронов.

При этом в своем заявлении американский лидер даже не осудил такие планы диктатора.