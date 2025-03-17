Кто убил Кеннеди? Трамп уже завтра обнародует секретные файлы

По словам американского лидера, 18 марта будут объявлены и представлены общественности "все файлы", связанные с 35-м президентом США Кеннеди.

"Люди ждали этого десятилетиями", - отметил Трамп во время выступления в Центре исполнительских искусств Джона Ф. Кеннеди.

Он добавил, что поручил ответственным лицам, группе различных специалистов, которую собрала директор национальной разведки Штатов Тулси Габбард "подготовить эти материалы, и они будут обнародованы завтра".

Президент Трамп объявляет, что Files of JFK Files будут обнародованы завтра:



"Люди ждали этого десятилетиями" pic.twitter.com/VrXDy2saRz - Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 17 марта 2025 года

Указ Трампа о рассекречивании документов по Кеннеди

Напомним, еще во время своей первой президентской каденции Трамп поручил в 2017 году ведомствам внести правки в определенные файлы, в частности рассекретить данные о деле об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Тогда в базе Национального управления архивов и документации были впервые опубликованы 2891 документ, связанный с этим громким убийством.

При этом Трамп по просьбе исполнительных органов и ведомств США решил временно не публиковать некоторые документы из секретного архива, которые могут нанести ущерб национальной безопасности страны.

Стоит также отметить, что в октябре 2017-го истекал 25-летний срок секретности архива документов об убийстве Кеннеди.

Также сообщалось, что 23 января Трамп издал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди.

Добавим, в феврале издание Axios писало, что ФБР после указа Трампа нашло тысячи секретных записей об убийстве Кеннеди.